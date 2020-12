Iniziano i Lucky Xmas Days di MSI: monitor da gaming in regalo sull'acquisto di PC desktop

MSI lancia oggi 1 Dicembre 2020 il proprio calendario dell'avvento, battezzato "Lucky Xmas Days". Si tratta di una promozione che permette di ottenere dei regali in base a cosa si acquista. Per la prima casella, attiva nella giornata odierna, il produttore regalerà dei monitor da gaming con l'acquisto di alcuni PC desktop.

Acquistando il Trident X Plus con processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM, scheda grafica GeForce RTX 2070 Super, hard disk da 1 terabyte ed SSD da 1 terabyte, al prezzo di 2.399 Euro, si riceverà in omaggio il monitor Optix MAG342CQRV da 34 pollici, del valore commerciale di 449 Euro.

Per coloro che acquisteranno il Mag Meta 5, un PC desktop con AMD Ryzen 5 3700X, 16 gigabyte di RAM, GeForce RTX 2070 Super ed hard disk ed SSD da 1 terabyte, al prezzo di 2.149 Euro, è previsto come regalo lo stesso Optix MAG342CQRV

Per chi sceglierà il Trident X Plus, che si differenzia dai modelli precedenti per il processore Intel Core i7-9700KF e la GeForce RTX 2080 Super, al prezzo di 2.699 Euro, è previsto in regalo l'Optix MPG341CQR da 34 pollici, che ha un valore di 899 Euro.

Lo stesso monitor sarà dato in omaggio sull'acquisto dell'Infinite X Plus 9SE-617EU, il PC desktop da gaming da 2.999 Euro con 2 terabyte di memoria e stesso processore del precedente.

Sull'acquisto dell'MPG Trident AS 10SD-1061EU, disponibile a 2.099 Euro, invece, sarà dato in omaggio il monitor Optix MAG161V, che ha un prezzo di 249 Euro.

Per gli utenti che sceglieranno il MEG Infinite X, anch'esso basato sul processore i7-9700KF, accompagnato dalla scheda grafica RTX 2080 Ti, 32 gigabyte di RAM, hard disk da 2 terabyte ed SSD da 1 terabyte al prezzo di 2.499 Euro, in omaggio c'è il monitor Optix MAG272C, che costa 299 Euro.

Sempre l'Optix MAG272C sarà dato in regalo anche agli utenti che acquisteranno il PC desktop MPG Trident AS 10SD-1060EU a 2.299 Euro.



Le offerte nello store di MSI continueranno per tutto il mese di dicembre, seguiti quindi il calendario dell'avvento giornalmente per scoprire i prodotti oggetto dell'iniziativa.