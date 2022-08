MSI lancia l'MSI Cloud Center: il nuovo software per il backup di dati veloce e sicuro

MSI annuncia il lancio della nuova applicazione MSI Cloud Center. Si tratta di un software progettato per essere veloce e conveniente per eseguire il backup e scaricare file in modo sicuro tra PC, dispositivi Android ed iOS.

MSI Cloud Center, infatti, consente agli utenti di eseguire il backup ed il download di foto, video e qualsiasi altro file tra i dispositivi Android o iOS ed il PC o desktop MSI All-In-One compatibile. Gli utenti possono anche rendere i file accessibili alla famiglia o ai membri del proprio team, oltre che privati.

I file da condividere con i membri della famiglia o colleghi di lavoro sono reperibili grazie ad un QR Code generato dall’MSI Cloud Center: gli utenti possono liberare più spazio di archiviazione dallo smartphone dopo aver eseguito il backup di tutti i dati tramite l’app. Se si desidera condividere i file che sono stati ripuliti dallo smartphone, inoltre, l’MSI Cloud Center supporta anche applicazioni di terze parti.

Infine, con l’ultimi WiFi 63 sul PC o desktop MSI All-In-One, viene garantita anche maggiore sicurezza della trasmissione, a fronte di minori congestioni della rete. Per tanto, sarà possibile eseguire il backup dei file con MSI Cloud Center contemporaneamente e senza interferenze.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale di MSI Cloud Center.