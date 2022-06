MSI lancia le nuove schede grafiche GeForce GTX Serie 1630

A poche ore dall’annuncio ufficiale della nuova NVIDIA GeForce GTX 1630, MSI ha svelato le sue varianti custom della GPU, basate sull'architettura Turing di NVIDIA.

Partendo dalla serie Ventus Xs, la MSI GeForce GTX VENTUS XS è fondamentalmente una versione più piccola del popolare design Ventus, con design termico a doppia ventola che fornisce un flusso a pressione d’aria più concentrato per un raffreddamento migliore.

Per quanto riguarda la Serie Aero ITX, invece, i modelli di questa lineup hanno un design compatto ed utilizzano una singola ventola ad alte prestazioni su un dissipatore di calore compatto, caratterizzato da un raffreddamento efficiente ed ottimizzato.

Infine, la serie Low Profile è caratterizzata da una doppia ventola che favorisce una migliore dissipazione. I modelli in questione garantiscono dimensioni ridotte adatte anche per mini sistemi e specifici chassis low profile. Gli utenti nella confezione troveranno due supporti di diverse dimensioni tra cui scegliere.

Nella tabella che trovate in calce sono presenti tutte le informazioni delle varie varianti e modelli dei modelli custom, incluse le raccomandazioni del produttore. Nessuna informazione, almeno al momento, sui prezzi e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso sulle prossime mosse del produttore.

L'annuncio arriva a poche settimane dall'arrivo della nuova lineup di prodotti per il gaming MSI.