MSI lancia le offerte di San Valentino: sconti su tanti laptop da gaming

Per festeggiare la festa degli innamorati, infatti, MSI ha messo a punto la promozione Happy Valentine's Day, che coinvolge un'ampia selezione di gaming notebook, nonché diversi modelli delle serie Modern, Creator e Prestige.

Per chi avesse già messo nella lista dei desideri GT76 Titan, uno dei gaming laptop più potenti e ambiti della gamma MSI gaming, ad esempio, grazie a questa promozione potrà farlo suo con 3.099 Euro, anziché 3.799 Euro, e ricevere al contempo in regalo MSI LOOTBOX PACK (cuffie + zaino).

Particolarmente convenienti saranno anche il GP65 Leopard, che sarà acquistabile a 1.449 Euro, anziché 1.599, il GF75 Thin, in offerta a 1.199 Euro anziché 1349 Euro e il GF65 Thin, che sarà possibile comprare a soli 1.049 Euro, anziché 1.199 Euro, ricevendo in omaggio anche il Gaming Mouse M92.

Un prezzo speciale, 1.149 Euro anziché 1.299 Euro e il Gaming Mouse M92 in regalo anche per chi acquisterà MSI Alpha 15, il primo gaming laptop a poter vantare l'avanzata tecnologia a 7nm, che è corredato anche da tre giochi in bundle.

Con la promozione di San Valentino MSI ha voluto rendere particolarmente allettante anche il suo P65 Creator, una proposta realizzata su misura per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti, che si potrà acquistare a 1.799 Euro, anziché 2.099 Euro.

Sicuramente interessanti sono poi il Prestige 14, disponibile in due diversi colori Carbon Grey e White, e corredato dal MSI Prestige Mouse Box, a 1.349 Euro, anziché 1.449, il Prestige 15 con zaino Air Backpack in omaggio, a 1399 Euro anziché 1499 Euro, e il Modern 15, completo di MSI Custodia per PC a 849 Euro, anziché 999 Euro.

Da segnalare, infine, tre diverse configurazioni dell'apprezzatissimo Modern 14, che sarà proposto con prezzi a partire da 649 Euro anziché 699 Euro.

La selezione di laptop MSI coinvolti nella promozione Happy Valentine's Day sarà disponibile dai rivenditori ufficiali MSI aderenti fino al 23 Febbraio 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte.