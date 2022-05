MSI lancia RTX 3080 Suprim X a tema Assassin's Creed Valhalla, che spettacolo!

Pensavate che il lancio dei componenti MSI EVANGELION e:PROJECT fosse già da ammirare? Ebbene, la società taiwanese ha voluto fare un altro, ottimo lavoro presentando al pubblico la nuova, intrigante scheda grafica RTX 3080 Suprim X a tema Assassin's Creed Valhalla.

La gamma di schede video MSI Suprim riceverà una nuova aggiunta alla formazione grazie al lavoro in collaborazione con Ubisoft: questa volta ci troviamo dinanzi a un modello con dettagli non grigi ma in varie sfumature di blu, con diversi loghi AC: Valhalla sul dorso e sul lato della carta. Immancabile è il logo del dragone MSI sul retro, oltre a una porzione di mappa.

Oltre al cambio estetico non troviamo particolari novità: la RTX 3080 Suprim X Assassin's Creed Valhalla si basa sulla SKU 10G RTX 3080 (LHR) e arriva a un massimo di 1920 MHz con Dragon Center. Al contempo, la memoria funziona alla velocità di riferimento di 19 Gbps. Sul fronte alimentazione troviamo 3 connettori a 8 pin che richiedono 370 W; per tale ragione, MSI continua a consigliare di avere almeno un alimentatore da 850 W nella propria build.

Trattandosi di una iniziativa promozionale in bundle, non può mancare infine una copia gratuita di Assassin's Creed Valhalla. Tuttavia, la disponibilità in altri mercati oltre a quello taiwanese non è nota.

In Italia è invece arrivato un ottimo laptop in edizione speciale, il modello MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition da noi provato nelle ultime settimane.