MSI lancia nuova scheda grafica AMD Radeon RX 6400 AERO ITX

Dopo i leak di inizio aprile della GPU AMD Radeon RX 6400, il marchio leader nell'hardware da gaming MSI annuncia oggi la nuova scheda grafica MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX, progettata per esperienze di gioco a 1080p per i popolari titoli AAA ed esport accessibili agli appassionati videogiocatori di tutto il mondo.

Basate sull'architettura di gioco AMD RDNA ad alte prestazioni ed efficienza energetica, le schede grafiche AMD Radeon RX 6400 sono dotate di tecnologia di memoria AMD Infinity Cache a larghezza di banda elevata, bassa latenza e memoria GDDR6 ad alta velocità. Non manca inoltre il supporto a Windows 11 e DirectX 12 Ultimate, alle tecnologie di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e AMD Radeon Super Resolution (RSR), alla tecnologia AMD Smart Access Memory e ad altre funzionalità avanzate che forniscono esperienze di gioco a refresh rate elevati.

Grazie alla MSI Radeon RX 6400 AERO ITX è possibile ottenere la potenza di una scheda grafica full-size in un pacchetto incredibilmente piccolo. La serie utilizza una singola ventola ad alte prestazioni su un dissipatore di calore compatto per una dissipazione termica ottimizzata; inoltre, le schede grafiche AERO ITX sono eccellenti per i sistemi dal form factor ridotto, ergo si adattano praticamente a qualsiasi sistema.

Lato software troviamo il supporto alla esclusiva suite MSI Center con strumenti come Frozr AI Cooling, il quale unifica le ventole di sistema collegate a una scheda madre MSI compatibile per reagire ai cambiamenti nella potenza termica della GPU. Immancabile è MSI Afterburner, il software di overclocking per schede grafiche più riconosciuto e utilizzato al mondo che fornisce il controllo completo della scheda grafica, consentendo agli utenti di monitorare le metriche chiave del sistema in tempo reale.

La scheda video MSI Radeon RX 6400 AERO ITX sarà disponibile a partire da oggi, 20 aprile 2022, a livello internazionale. Il prezzo in Italia, al momento, non è ancora noto.

In conclusione, ricordiamo che sul mercato europeo stanno per arrivare le nuove AMD Radeon RX 6000 Refresh.