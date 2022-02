MSI lancia scheda madre Meg Z690 Godlike: è una delle più costose di sempre

Dopo il debutto a gennaio delle nuove schede video MSI GeForce RTX 3050 in tre varianti differenti, il produttore taiwanese passa all’attacco con il lancio internazionale della scheda madre MSI Meg Z690 Godlike, già nota al pubblico come una delle schede madri più costose di tutti i tempi.

Disponibile sul sito ufficiale MSI, viene offerta al pubblico a partire da 2.100 Dollari. Si tratta di un prezzo veramente importante per una scheda madre, ma li vale davvero? Osservando la MSI Meg Z690 Godlike notiamo che si tratta di una versione E-ATX con funzionalità mai viste prima su una scheda madre e una quantità notevole di porte USB: tra fronte e retro si nota un totale di 14 porte USB 3.2 (Type C e Type A sia Gen 2 che Gen 1), 4 porte USB 2.0, due porte USB-C per Thunderbolt 4 e due porte Mini DisplayPort.

Ancora più intrigante è la dotazione di 6 slot M.2 per SSD NVMe, di cui uno con supporto a PCIe 5.0 per una velocità di trasferimento teorica di 14 GB/s, 6 slot SATA III e supporto a massimo 128 GB di RAM Dual Channel anche DDR5 da 6600 MHz. Come se non bastasse, ci sono un pannello LCD IPS da 3,5 pollici touchscreen utile a mostrare temperature di sistema, opzioni di riavvio del sistema e di cancellazione del CMOS, assieme a un altoparlante interno che consente di riprodurre qualsiasi video sentendo anche ogni singolo suono. Non mancano poi strisce RGB verticali attorno agli slot M.2, tutte sincronizzate wireless.

Ma la vera “chicca” è che la MSI Meg Z690 Godlike viene venduta in Taiwan, per ora, esclusivamente in bundle con un sistema di raffreddamento a liquido a tripla ventola MSI Meg Coreliquid S360 e due stick (32 GB) di memoria Kingston Fury Beast DDR5. Per accedervi è necessario essere clienti registrati MSI con acquisti precedenti tra schede Godlike di generazioni passate o schede video RTX 3080 o 3090. In altri termini, è una scheda madre accessibile per pochissimi utenti, sia nei costi che nell’intero processo di acquisto.

Tornando verso prodotti più accessibili, MSI a gennaio ha lanciato la tastiera da gaming Vigor GK50 Low Profile TKL.