MSI lancia serie componenti PC EVANGELION e:PROJECT: che estetica spettacolare!

Dopo avere ammirato la scheda video ASUS RTX 3090 Evangelion Edition, i maggiori produttori di componenti per PC continuano a sorprenderci ispirandosi al celebre anime Neon Genesis Evangelion: eccovi la gamma di componenti MSI EVANGELION e:PROJECT che combina la visione esport al design del prodotto giapponese.

Il colosso taiwanese MSI ha annunciato la creazione del marchio esport EVA e:PROJECT per dispositivi di gioco e periferiche per PC, la prima partnership effettiva legata al settore degli sport elettronici per la società asiatica. Il design si ispira all'originale EVA-01 TEST TYPE e incorpora i famosi colori viola e verde in quattro prodotti: una scheda madre, un dispositivo di raffreddamento a liquido AIO, un alimentatore e un case per PC.

La motherboard in edizione limitata è la MAG B660 TOMAHAWK EVA e:PROJECT con dissipatore di calore dotato di logo NERV, effetto di illuminazione EVA garantito da Mystic Light e un tocco in più garantito da caratteri giapponesi e scritte aggiuntive per tutta la base della scheda madre. Segue dunque il raffreddatore a liquido All-In-One (AIO) MAG CORELIQUID C240 ​​EVA e-PROJECT, componente fondamentale della serie con design EVA-01 TEST TYPE e dal waterblock dotato di illuminazione ARGB e luci viola. Anche in questo caso, non manca il logo NERV.

Chiudono il quartetto di prodotti della serie MSI EVANGELION e:PROJECT la PSU MAG A650BN EVA e:PROJECT, sempre dotata di dettagli nelle colorazioni nero, verde e viola, palette ben nota ai fan di Neon Genesis Evangelion, e il case per PC MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT che abbina il design elegante e moderno all’illustrazione dell'EVA-01 TEST TYPE e ai caratteri ufficiali di Evangelion.

Tutti questi componenti saranno disponibili a partire da maggio 2022 sul mercato taiwanese, e al momento non è previsto un debutto in Italia o in Europa.

