MSI sta per lanciare una RTX 3070 SUPRIM a tema Godzilla?

Si torna a parlare delle schede grafiche personalizzate da MSI: dopo avere avuto occasione di provare la MSI RTX 3090 Gaming X Trio, ora è il momento di trattare una indiscrezione relativa al possibile lancio di una MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE creata in collaborazione con Toho Co. e ispirata completamente a Godzilla.

Il famoso mostro nato all’interno della detta casa di produzione cinematografica giapponese nel lontano 1954 potrebbe infatti apparire nella nuova scheda video custom MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE nel modo che potete vedere in calce all’articolo: lato design si nota un cambio generale dello schema di colori, dato che anteriormente ci saranno dei dettagli rosso amaranto metallizzato assieme al logo Godzilla in giapponese, mentre il retro sarà completamente in rosso amaranto metallizzato con il disegno di Godzilla, una fiamma arancione e, nuovamente, il logo del gigantesco mostro assieme alla dicitura SUPRIM. Insomma, un modello veramente unico!

Lato specifiche tecniche, invece, ci si aspettano dati simili alla MSI RTX 3070 LHR SUPRIM SE rilasciata nel giugno 2021 con velocità di clock fino a un massimo di 1785 MHz grazie al supporto del software Dragon Center MSI, doppio connettore a 8 pin per l’alimentazione e TDP di 240W. Purtroppo, però, questo specifico modello molto probabilmente giungerà solo sul mercato giapponese; data la fama di Godzilla ci sono chance relative di vedere questa scheda grafica approdare in Occidente, ma le ultime indiscrezioni riportate da VideoCardz lo danno per relativamente improbabile.

Intanto MSI ha lanciato la promo Summer Sale con grandi sconti su notebook con RTX e molti altri prodotti.