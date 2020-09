MSI MEG Aegis Ti5 ufficiale: primo computer desktop gaming con NVIDIA Ampere

In seguito all'annuncio delle nuove schede video NVIDIA Ampere, è arrivato l'annuncio del primo computer desktop gaming che fa uso di queste ultime. Più precisamente, ci riferiamo a MSI MEG Aegis Ti5.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa diffuso da MSI.

Comunicato stampa:

MEG Aegis Ti5 è il primo desktop gaming al mondo ad includere le schede grafiche NVIDIA Ampere, disponibili fino alla GeForce RTX 3080 .

. Il primo desktop gaming al mondo ad avere la Gaming Knob e il design HMI (Human Machine Interface). Aiuterà i giocatori a controllare meglio il loro desktop gaming.

e il design HMI (Human Machine Interface). Aiuterà i giocatori a controllare meglio il loro desktop gaming. La tecnologia esclusiva Silent Storm Cooling 4 permette di avere quattro diverse aree di raffreddamento (CPU, GPU, PSU e VRM), mantenendo il sistema freddo anche sotto i carichi più pesanti.

MSI, il brand leader nel mondo gaming, è orgoglioso di annunciare il primo desktop gaming al mondo con la nuova serie di schede grafiche NVIDIA Ampere, il MEG Aegis Ti5. Con il suo design futuristico e le caratteristiche hardware più avanzate presenti al mondo, è semplicemente un must have per tutti gli appassionati giocatori. I processori Intel Core i9-10900K e le schede grafiche NVIDIA RTX 3080 presenti all'interno di questa bestia permettono di avere un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e con dettagli senza precedenti. L'esclusiva tecnologia MSI Silent Storm Cooling 4 è in grado di separare i flussi d'aria interne in quattro diverse aree in modo da ottimizzare il raffreddamento complessivo del sistema. Connettività WiFi 6, 2.5G LAN e Thunderbolt 3 completano questa piccola bestia gaming.

MEG Aegis Ti5 è il primo desktop ad avere una manopola pensata per il mondo gaming. Attraverso la manopola LED sulla parte anteriore del desktop i giocatori potranno passare rapidamente tra le diverse impostazioni del sistema e visualizzare lo stato del sistema. Inoltre la manopola funziona anche come pulsante di avvio dei giochi e, in base al gioco selezionato, è in grado di definire il profilo hardware esclusivo per le caratteristiche del gioco, ottimizzando quelle che sono le prestazioni globali. Potrai persino selezionare le prestazioni, il suono, l'illuminazione e altre funzioni desiderate tramite MSI Dragon Center. Tutto sarà sotto controllo con un tocco.

Silent Storm Cooling 4 è una tecnologia di dissipazione del calore esclusiva di MSI. Il MEG Aegis Ti5 non solo divide quelli che sono i flussi d'aria di CPU e GPU ma anche di PSU e del VRM, grazie al design della scheda madre interna capovolta. Oltre ad avere una migliore conduzione del flusso d'aria, il design dell'area VRM è caratterizzata dall'esclusivo Propeller FAN di MSI, migliorando ulteriormente quella che è la temperatura interna. Tutte queste caratteristiche aiutano MEG Aegis Ti5 a ottenere dal sistema le migliori prestazioni possibili.

MEG Aegis Ti5 ha innanzitutto la connettività Thunderbolt 3 all'interno, in grado di fornire velocità di trasmissione fino a 40Gb/s, 8 volte più veloce rispetto alle porte USB 3.2 Gen1. La connettività di MEG Aegis Ti5 inclusa soluzioni 2.5G LAN, oltre al modulo WiFi 6 con velocità di trasmissione fino a 2.4G. Nessun ulteriore problema quando si tratta di connettività e download di giochi.

Di fronte alla natura attuale dei giochi odierni i giocatori spesso si trovano a comunicare tra di loro attraverso software vocali come Discord e simili. Quando si verifica un'interferenza dovuta al rumore ambientale può così essere frustrante, sia per il diretto interessato che per i compagni di gioco. Il MEG Aegis Ti5 mira ad affrontare questo problema con la tecnologia esclusiva MSI Sound Tune: grazie alla tecnologia AI è possibile filtrare ulteriormente quello che è il suono ambientale esterno, riducendo il rumore di sottofondo degli altri giocatori e fornendo una comunicazione più chiara e incisiva anche durante le sessioni di gioco più combattute.

MEG Aegis Ti5 sarà disponibile in diverse configurazioni e in esclusiva sull'MSI Store a partire da ottobre 2020. Prezzi da confermare.