MSI ci mette una pezza: nuovo BIOS per i Ryzen 7000X3D che si bruciano

Stavolta non sono adattatori, cavetti o utenti maldestri: il problema dei Ryzen 7000X3D che si bruciano non è più un caso isolato e i giganti partner di AMD si stanno muovendo all'unisono per arginarlo nel più breve tempo possibile.

A causare le bruciature sarebbe un problema di voltaggio e il primo approccio di AMD e dei board partner allo stato attuale sarebbe quello di intervenire limitando le opzioni di tuning a disposizione dell'utente, consentendo solo l'undervolting di queste CPU.

Stando a Igor di Igor's Lab, le linee incriminate sarebbero le VDDCR che erogano l'alimentazione ai Core, ma ancora non è chiaro per quale motivo una zona più di altre risulti colpita da questo problema (tutte le CPU sono bruciate esattamente nello stesso punto).

A quanto pare, non sarebbero state colpite solo CPU con voltaggi modificati dall'utente, ma anche sistemi con impostazioni di fabbrica e tecnologia EXPO attiva per l'overclock delle RAM.

Non è ancora chiaro come verranno trattate queste componenti a livello di assistenza, ma anche in quest'ultimo caso si tratta di overclock e potrebbero non rientrare in garanzia. Secondo le prime segnalazioni, Asus avrebbe già offerto ricambi gratuiti sia per le schede madri che per le CPU, mentre MSI, che non è stata ancora coinvolta dalle segnalazioni, ha aggiornato il BIOS con le limitazioni di tuning sulle CPU della serie 7000X3D.