MSI migliora Intel Raptor Lake con le schede madri 'midgen' Z790 MAX WiFi 7

Dopo il supporto esteso fino a 192GB di RAM sulle schede madri MSI per Intel Raptor Lake, il produttore taiwanese continua a proporre novità per gli utenti che sono già passati o stanno valutando il passaggio alla tredicesima generazione di processori del team blu.

In particolare, stavolta non parliamo di novità retroattive bensì di un vero e proprio lancio. Infatti, MSI ha annunciato l'arrivo sul mercato della MAX Series anche per la piattaforma Intel Z790, brand solitamente inteso per refresh della sua attuale proposta per renderla ancora più attuale. La prima scheda di nuova generazione a ricevere questo refresh è la MEG Z790 ACE MAX, ma probabilmente non sarà l'unica. Tra le novità, si segnalano il supporto connettività allargato alle nuove tecnologie, tra cui il WiFi 7, e ai 5 Gigabit Ethernet, a differenza della ACE "base" con 2.5 GbE e WiFi 6.

Inoltre, MSI ha anche rivelato la B650 Project Zero, che abbraccia il rumoreggiato design per schede madri MSI con connettori al contrario. Queste ventate d'aria fresca arrivano direttamente dal Computex 2023, dove MSI ha allestito uno stand ricco di novità e di prodotti a catalogo, tra cui anche sistemi di raffreddamento a liquido AIO MAG Coreliquid E240 ed E360, ma anche case e schede video di nuova generazione.