MSI mostra un laptop con RTX 3080 mentre effettua il mining, poi rimuove il post

Gaffe di MSI, che in un post pubblicato sul proprio blog (e poi cancellato) ha mostrato il laptop da gaming MSI GE76 Raider con la RTX 3080 mentre effettuava il mining. Evidentemente però i gestori del blog non avevano messo in preventivo le ire dei videogiocatori che proprio a causa dei miner e scalper non riescono a comprare le nuove GPU.

Come. notato da TechPowerUp, il post è stato cancellato ed ora non è più accessibile, ma grazie all'Internet Archive può essere letto attraverso questo indirizzo. MSI spiegava che stava conducendo un test di un mese per vedere quanto Bitcoin potesse estrarre il suo laptop da gaming, probabilmente anche per mostrare l'efficienza energetica.

Dimostrazioni di questo tipo non sono nove e sono anche piuttosto utili: MSI ha calcolato che l'RTX 3080 nel suo GE76 Raider, utilizzando l'algoritmo DaggerHashimoto, ha raggiunto un hashrate 52,8 MH/s, come mostriamo nella tabella in calce.

Di recente NVIDIA ha annunciato che nella GeForce 3080 Ti con 12GB di memoria è bloccato il mining, ma nella giornata di ieri sono emerse alcune indiscrezioni (da verificare) che volevano per bypassato il blocco del mining per Ethereum sulla RTX 3060. La questione insomma è estremamente spinosa, e probabilmente è proprio questo il motivo per cui alla fine MSI ha deciso di rimuovere il post, onde evitare polemiche.