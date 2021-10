MSI mostra le nuove schede madri per Intel i9, i7 e i5 di nuova generazione

Parallelamente alla presentazione dei processori Intel Alder Lake, MSI ha svelato la sua gamma di schede madri pronte per la dodicesima generazionedi CPU Intel, la prima pensata per il gaming con architettura ibrida e supporto alle RAM DDR5.

Tantissime le novità introdotte dalla nuova piattaforma Intel Serie 600, a partire proprio dal supporto per le memorie di nuova generazione e sino all'adozione delle nuove linee di comunicazione PCIe Gen5. Le nuove schede madri saranno compatibili con i processori con il nuovo socket rettangolare LGA 1700.

La dodicesima generazione sarà quella della rivoluzione, con il passaggio all'architettura Intel 7 e per accompagnarla al meglio, MSI ha pensato a soluzioni davvero per tutti. Il nuovo chipset Intel Z690 arriverà sul mercato attraverso il dragone di Taipei anche con soluzioni compatibili con le memorie DDR4.

Uno sguardo ai gamer, ovviamente, infatti "I nuovi processori necessitano di maggiore potenza. Per questo le schede madri MSI Z690 della serie Gaming hanno tutte un minimo di 16 DrMos con sistema Duet Rail e connettore a 8 pin, in grado di garantire una corrente stabile e duratura. In più le schede madri Z690 hanno un PCB server grade con rame addensato da 2 once in modo da permettere velocità di trasferimento più alte. Sotto l’aspetto della dissipazione le schede madri MSI Z690 arrivano con pad termici 7W/mK e M.2 con Shield Frozr". Ottime opzioni anche nella connettività, con supporto 2.5G LAN e WiFi 6E.

La gamma MSI di schede madri Intel Z690 arriverà sul mercato nelle Serie più apprezzate:

MSI Serie MEG - VRM a 19 fasi, SPS da 105A e dissipazione diretta con front in alluminio e backplate di supporto. Fa capolino l'amata MEG Z690 ACE, con espansione fino a cinque slot M.2 e doppio PCIe Gen5.0

- VRM a 19 fasi, SPS da 105A e dissipazione diretta con front in alluminio e backplate di supporto. Fa capolino l'amata MEG Z690 ACE, con espansione fino a cinque slot M.2 e doppio PCIe Gen5.0 MSI Serie MPG - Tra le alternative più famose del lotto, la MPG Z690 Carbon, la MPG Z690 Force WiFi, oltre alla MPG Z690 Edge WiFi

- Tra le alternative più famose del lotto, la MPG Z690 Carbon, la MPG Z690 Force WiFi, oltre alla MPG Z690 Edge WiFi MSI Serie MAG - Comprende la MAG Z690 Torpedo nella nuova, bellissima colorazione Pacific Blue e la Tomahawk WiFi

- Comprende la MAG Z690 Torpedo nella nuova, bellissima colorazione Pacific Blue e la Tomahawk WiFi MSI Serie Pro - Pochi fronzoli e tanta sostanza, con la Z690-A e la Z690-A WiFi.

MSI ha annunciato anche l'evento "The Next Playground", che prenderà luogo martedì 2 novembre 2021, in cui verranno svelati nuovi dettagli sulle novità del brand.