MSI Notebook Day, sconti e gadget in omaggio da Euronics a Crema

MSI ha annunciato che il prossimo 3 Maggio si terrà, presso Euronics a Crema, l'iniziativa promozionale MSI Notebook Day. Si tratta di una giornata di sconti organizzata per festeggiare l'apertura del nuovo punto vendita all'interno del Gran Rondò Shopping Center.

A tal proposito, MSI proporrà in offerta tre dei sue modelli più venduti, con tanto di zaino omaggio. Per coloro che li acquisteranno durante l'evento, è previsto un gradito omaggio: un paio di cuffie per il gaming di Steelseries.

Oggetto dell'iniziativa sono il GP72M 7REX-1004IT, che sarà disponibile in vendita a €1399, il PL62 7RC-281IT, acquistabile a 999 Euro, ed il GL62M 7REX-2803IT. Quest'ultimo potrà essere acquistato al prezzo promozionale di 1199 Euro.

MSI Gaming, nell'evento dedicato su Facebook ha anche annunciato che durante la giornata sarà mostrato il nuovo GS65 Stealth Thin, il primo gaming laptop sottile a 144Hz al mondo.

Il laptop è caratterizzato dal processore Intel Core i7 di ottava generazione, Windows 10 Home, scheda grafica GeForce GTX 1070 con 8GB di RAM GDDR5 e display da 144 Hz. La versione 8RE si differenzia da quest'ultima per la presenza della GPU GeForce GTX 1060 con 6GB di RAM GDDR5.

L'appuntamento è fissato alle ore 14:00 presso il centro commerciale Gran Rondò, in Via Giorgio La Pira, a Crema.



