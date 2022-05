MSI, a nudo la X670E Carbon con PCIe Gen5 e supporto 4K a 120 Hz

Mentre il recente leak sulla Asus Prime X670 ha evidenziato il possibile impiego di un doppio chipset B650 anziché di un chiplet, la nuova generazione di piattaforme AMD per CPU Ryzen 7000 continua a far parlare di sé.

In effetti, non ci aspettavamo nulla di diverso dopo la conferma di GIGABYTE sulle X670 al Computex. Una diretta ammissione da parte del produttore ha dato il via a un'ondata di leak e indiscrezioni su questi incredibili chipset che, nel prossimo futuro, potrebbero lasciarci a bocca aperta.

La notizia di oggi si sposta sull'ennesimo player di alto livello. Parliamo di MSI con la sua versione MPG X670E Carbon WiFi, pertanto di un modello "Extreme" per il quale sembrerebbe essere previsto il supporto alle linee PCIe Gen5 sia sulla GPU che sugli SSD.

Oltre a un nuovo design, la Carbon che sposerà la prossima piattaforma AMD ha messo in luce un ulteriore dettaglio sulle potenzialità del chipset. Secondo uno schema pubblicato in rete da chi11eddog, queste schede madri saranno un puro concentrato di potenzialità. Guardando alla scheda, infatti, sembra che ci sarà il supporto a 18+2 fasi (90A) per il modello Extreme, con 14+2 (80A) per la X670-P. Inoltre, lato I/O, sembra esserci spazio per una HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4 per output in 4K a 120Hz, una porta ethernet 2.5G, WiFi 6E e un corredo completo di porte USB tra Type-A e Type-C, con la X670E che dovrebbe avere sei USB-A 20G di cui due dalla CPU e due Type-C 20G, una da chipset e una da CPU.