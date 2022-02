MSI diventa Official Sponsor e eSport Partner di Monster Energy Yamaha MotoGP

MSI è orgogliosa di annunciare l'inizio di una nuova partnership con uno dei team più vincenti nella storia, Monster Energy Yamaha MotoGP: da oggi MSI è infatti Official Sponsor e eSport Partner dell'azienda giapponese.

Da questa stagione MSI fornirà i migliori PC per il team ingegneri di Monster Energy Yamaha MotoGP e supporterà il team nel tentativo di riconquista del titolo mondiale.



"Dopo il successo nella stagione 2021 con il team Monster Energy Yamaha MotoGP, MSI è contenta di annunciare l'ampliamento della partnership con il team Racing. Siamo entusiasti di espandere le possibilità con Monster Energy Yamaha MotoGP, un team eccezionale caratterizzato dai nostri stessi valori: impegnato ad eccellere, determinato ad avere successo con l'obiettivo di superare i propri limiti. Non vediamo l'ora di condividere l'entusiasmo e la gloria delle vittorie che arriveranno sui circuiti fisici e nelle gare di eSport" ha affermato Sam Chern, vicepresidente marketing di MSI.



"Abbiamo già iniziato la nostra partnership di successo con MSI l'anno scorso e ci siamo assicurati il titolo di Campionato del mondo eSport MotoGP 2021 e il titolo di All Stars Europe & Africa 2021 insieme. Quest'anno portiamo l'alleanza con MSI ad un nuovo livello, diventando anche sponsor ufficiale di Monster Energy Yamaha MotoGP Team. La MotoGP è un mondo altamente tecnico che ruota attorno all'analisi dei dati e all'innovazione. Siamo molto felici di avere il supporto di MSI poiché sappiamo che capiscono la nostra ricerca della perfezione e la passione per superare i limiti ogni giorno", ha affermato Lin Jarvis, Direttore Direttore della Yamaha Motor Racing.