MSI polemica con NVIDIA per i prezzi della RTX 4080: consiglia la RTX 4070 Ti

MSI sarebbe poco convinta dalla RTX 4080 di NVIDIA, probabilmente per ragioni legate all’andamento dei prezzi, e per questo motivo starebbe consigliando la RTX 4070 Ti agli utenti.

Con un post pubblicato sui propri canali ufficiali social (poi eliminato ma ovviamente subito notato da vari siti), il produttore ha esplicitamente consigliato di optare per la nuova RTX 4070 Ti presentata da NVIDIA al CES 2023. Nel messaggio diffuso dalla divisione americana di MSI su Twitter si leggeva che “come un possente monolite, la NVIDIA RTX 4070 Ti è attualmente in promozione sul negozio di MSI. Potete sperimentare la potenza dell’architettura Ada Lovelace, ad un prezzo non così malvagio come quello della RTX 4080”.

Secondo quanto spiegato da Wccftech, il post sarebbe legato al fatto che il prezzo della RTX 4080 continuerebbe a non calare, nonostante vari rapporti abbiano mostrato che le altre schede grafiche stiano registrando cali in diversi mercati (compresi USA ed Unione Europa). Evidentemente quindi MSI si aspettava un trend di questo tipo anche per la RTX 4080, ma è rimasta delusa e per questo ha deciso di aprire questa polemica con NVIDIA che però dal suo canto non ha risposto.

La RTX 4070 Ti può essere acquistata anche a meno di 1000 Euro, anche ad 899 Euro.