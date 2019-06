MSI porta i giochi Android su PC a 240fps con App Player

Importante aggiornamento per l'App Player di MSI, il software del produttore di PC che era stato presentato lo scorso anno e che ora è in grado di portare i giochi di Android su PC ad un framerate massimo di 240fps. Il software, realizzato in collaborazione con BlueStacks, altro non è che un emulatore Android che consente di eseguire le app su PC.

La differenza rispetto ad altre soluzioni simili è da ricercare nel fatto che l'App Player è ottimizzato per i giochi.

MSI App Player consente ai giocatori mobili di eseguire i titoli per il robottino verde su PC a 240fps, a patto ovviamente che i giochi e soprattutto l'hardware supporti tale framerate. MSI ha anche svelato che l'applicazione sarà in grado di far girare più videogiochi in contemporanea, un aspetto ovvio se si conta che i giochi per Android sono nettamente meno pesanti rispetto alle controparti per PC.

Per i videogiocatori più incalliti, è anche previsto il supporto agli effetti per la tastiera RGB.

Ma veniamo ora al supporto. Il monitor o notebook MSI deve ovviamente essere dotato di un pannello con refresh rate di 240 Hz, altrimenti non è in grado di garantire a pieno la fluidità prevista dai 240 fps.

Nella pagina di annuncio della funzione, MSI e BlueStacks non forniscono molte informazioni sui modelli che lo supportano.

App Player è preinstallato sugli ultimi dispositivi da gaming di MSI, ma in alternativa è possibile scaricarlo direttamente dal sito web del produttore.