MSI porta in Italia la console portatile MSI Claw: prezzi e disponibilità

Insieme all’annuncio dell’arrivo in Italia dei nuovi computer da gaming MSI, il popolare brand ha comunicato che Claw, la sua prima console portatile, sarà disponibile anche nel nostro paese dal prossimo mese di Aprile.

Per chi non avesse seguito la presentazione, avvenuta nel corso del CES 2024 di Las Vegas, MSI Claw è dotata di CPU Intel Core ultra 7 155H e della tecnologia Intel XeSS, in grado di garantire un’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente anche con i titoli tripla A.

MSI Claw è caratterizzata da due controller reattivi che si adattano perfettamente a tutte le tipologie di giochi, mentre il sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow convoglia i flussi d’aria per raffreddare al meglio i componenti interni e tenere la console fresca anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

MSI ha anche lavorato all’ergonomia di Claw, ed ha studiato una curvatura che si adatta perfettamente al palmo delle mani e che garantisce elevati livelli di comfort e precisione.

La scheda tecnica è completata da un display touchscreen Full HD da 7 pollici con refresh rate fino a 120Hz, batteria da 53 Whr che assicura fino a 2 ore di autonomia ed un’ampia gamma di funzionalità di personalizzazione per le macro dei giochi.

MSI ha comunicato che Claw sarà disponibile in Italia ad inizio Aprile, mentre la fase di prevendita partirà il 14 marzo 2024 al prezzo di 899 Euro IVA inclusa.