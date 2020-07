MSI porta in Italia il Creator 17, il primo laptop al mondo con display Mini LED

MSI ha annunciato oggi il lancio in Italia del Creator 17, il laptop studiato per i professionisti della creatività, testato ed ottimizzato per far girare al meglio la suite Adobe. Si tratta inoltre del primo laptop al mondo dotato di display Mini LED.

Basato sui processori Intel Core i7 di decima generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX Super, il laptop fa del display 4K Mini LED True Pixel da 1000 nit il suo punto forte, in quanto vanta anche una calibrazione con Delta-E 2 è in grado di garantire una una copertura pari al 100% dello spazio colore DCI-P3.

MSI ha anche integrato la tecnologia Cooler Boost, che con 7 heap pipe e 3 ventole con pale di spessori di 0,1mm gestisce il flusso d'aria superiore del 20% rispetto alla generazione precedente.

Il Creator 17 include un'ampia gamma di porte, tra cui Thunderbolt 3, USB 3.2 Type-A e Type-C, HDMI, Audio In ed Out ed un lettore di schede UHS-III in grado di offrire un transfer rate fino a 624 Mb/s.

Il laptop, inoltre, offre anche un'autonomia di 7 ore non-stop prima della necessità di utilizzare nuovamente l'alimentatore.

Creator 17 di MSI è disponibile in Italia al prezzo di 2.899 Euro per la configurazione base, anche sul nuovo MSI Online Store. Coloro che effettueranno l'acquisto entro il 31 Agosto, potranno beneficiare di un bonus di 100 Euro per l'acquisto dei pani Tutelio.