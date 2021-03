MSI prepara due nuove GeForce RTX 3080 custom: nuove scorte in arrivo?

Con NVIDIA al lavoro sulla RTX 3080 Ti con blocco anti-mining, MSI ha apportato alcune modifiche al suo catalogo di RTX 3080 serie Gaming, ma di cosa si tratta?

A riportarlo ci hanno pensato i colleghi di VideoCardz. In un contesto di forte difficoltà del mercato nel sopperire all'enorme domanda del pubblico, MSI ha rilasciato la nuova RTX 3080 Gaming TRIO PLUS e la RTX 3080 Gaming Z TRIO.

Le nuove schede presentano un design leggermente rimaneggiato rispetto alle schede preesistenti, la Gaming TRIO e la Gaming Z TRIO, con peso e spessore ridotti e un nuovo backplate con fori ridisegnati, probabilmente per una migliore circolazione dell'aria.

La RTX 3080 Gaming TRIO PLUS differisce dalla Gaming TRIO esclusivamente per il design, mostrando le stesse frequenze di 1755 MHz e lo stesso TDP fissato a 340 W.

La Gaming Z TRIO invece scavalca la Gaming X TRIO, versione con overclock di fabbrica che offriva 1815 MHz in modalità boost. La nuova scheda spinge le frequenze fino a 1835 MHz affermandosi come la RTX 3080 più veloce in commercio. Oltre a questo, la variante Z presenta un TDP maggiorato a 370 W.

Il nuovo catalogo di MSI è quindi così composto:

MSI RTX 3080 Gaming TRIO - 1775 MHz - TDP 340 W - 1565g;

MSI RTX 3080 Gaming TRIO PLUS - 1775 MHz - TDP 340 W - 1537g;

- 1775 MHz - TDP 340 W - 1537g; MSI RTX 3080 Gaming X TRIO - 1815 MHz - TDP 340 W - 1565g;

MSI RTX 3080 Gaming Z TRIO - 1835 MHz - TDP 370 W - 1537g.

Come riporta la fonte, l'aspetto più curioso della vicenda riguarda il fatto che non si tratti di un refresh dei modelli originali ma di due nuove custom. Che si tratti di un aumento delle scorte? Al momento questo rimane un enorme punto interrogativo.