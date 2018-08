MSI presenta all'IFA i nuovi notebook e laptop. Spazio anche ai monitor curvi

MSI come altri marchi è presente all'IFA di Berlino. Alla fiera tedesca il produttore ha presentato vari prodotti, presso lo stand che è stato suddiviso in tre aree tematiche SOHO Business, Content Creator e Gaming.

Per il gaming, l'IFA sarà per MSI l'occasione per svelare il notebook GS65 con Alexa, il servizio vocale intelligente di Amazon, che permette di ottenere informazioni meteo, controllare la propria agenda, creare appunti, riprodurre musica, gestire i propri dispositivi intelligenti di casa e tanto altro ancora, semplicemente utilizzando la voce. I servizi di Alexa saranno disponibili sui laptop MSI GS65 e PS42 entro la fine dell'anno.

Spazio anche alle novità laptop, come il MSI P65 Creator, un computer ultrasottile (17,9 mm) basato sui più recenti processori Intel Core i7 di ottava generazione e grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 che, oltre a elevate performance, è in grado di assicurare un’autonomia di lavoro di oltre 9 ore.

I consumatori potranno mettere le mani sulla new entry della serie Prestige, il PS42. Con uno spessore di soli 15,9 mm, 1,19 kg di peso, un display con cornici ridotte, processori Intel Core i7 di ottava generazione, grafica NVIDIA GeForce e un pratico sensore d’impronte digitali, questo laptop rappresenterà per i mesi a venire un vero proprio oggetto del desiderio per un pubblico molto ampio.

Già vincitore di un prestigioso premio a COMPUTEX 2018, il gaming notebook MSI GE73 Raider RGB verrà affiancato dal nuovo GE77 Raider RGB, che, con la sua cover a LED RGB e la tastiera da gioco con illuminazione RGB Pe-Key, offre ai giocatori tutto ciò che hanno sempre sognato di avere a disposizione su una piattaforma mobile.

Per quanto riguarda le workstation mobile, al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente la MSI WS65, che dispone di un display da 15,6” con cornice ultrasottile, processori Intel di ottava generazione e grafica NVIDIA Quadro P4200, che gli consentono di raggiungere prestazioni fino al 40% superiori rispetto alle soluzioni di precedente generazione.

Equipaggiati con i processori Intel Core serie K, i PC MSI Trident X sono i primi PC desktop compatti a integrare all’interno di un case dal volume di soli 10 litri un alimentatore SFX e le più recenti schede grafiche full size MSI GeForce, mentre un robusto pannello laterale in vetro consente di mostrare tutta la meraviglia celata al suo interno. Grazie all’eccellente sistema di dissipazione del calore "Silent Storm Cooling" di cui è dotato, che utilizza tre distinti flussi d'aria per raffreddare i componenti principali durante i giochi, gli MSI Trident X assicurano sempre le migliori esperienze di gioco.

Presenti anche i gaming monitor curvi Optix MAG271CR/MAG241CR con la nuova funzione Echo Gaming, che genera suggestivi effetti RGB reagendo agli effetti audio e di illuminazione del gioco. Con un refresh rate a 144 Hz e un pannello LED VA con un tempo di risposta 1ms, la serie Optix MAG garantisce sempre esperienze di gioco fluide e impeccabili.

Questa serie di display, inoltre, è dotata OSD Gaming, un software che consente di controllare le impostazioni del monitor, compresi il rapporto di contrasto, la luminosità e l’equalizzatore del nero, direttamente dal desktop di Windows.

Primo Curved Gaming Monitor con SteelSeries GameSense integrato e un pannello LED VA antiriflesso da 144Hz, con un tempo di risposta di 1ms e angoli di visuale di 178 gradi, l’MSI Optix MPG27 consente ai giocatori di gestire gli effetti luminosi attraverso il SteelSeries Engine e ricevere in tempo reale preziose notifiche di gioco, che permettono di affrontare le sfide più dure nel migliore dei modi.