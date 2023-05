MSI presenta al Computex 2023 il laptop sviluppato con Mercedes-AMG

In occasione del Computex 2023, MSI ha annunciato il nuovo Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, il laptop nato dalla collaborazione con Mercedes-AMG e disponibile in edizione limitata.

Il notebook coniuga lusso e prestazioni, e vanta un pannello OLED 4K accompagnato dal processore Intel Core i9 di 13esima generazione, con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40.

Le performance si accompagnano ad un design ricercato, con chassis in lega di magnesio-alluminio in colore grigio Selenite e motivo a rombi di AMG che evoca le auto da corsa Mercedes-AMG. Sulla cover superiore del laptop sono presenti anche i loghi Mercedes-AMG, che sono integrati anche in altre parti della scocca.

Il computer dispone anche di un Premium Bundle Pack che include diversi accessori tra cui mouse, tappetino, chiavetta USB e custodia, oltre che un set che secondo MSI è in grado di interpretare quel “luxury spirit condiviso da MSI e Mercedes-AMG”.

Tra le altre novità interessanti del Computex troviamo anche l’MSI Raider GE78HX Smart Touchpad, una nuova versione del gaming laptop che è dotato di un touchpad intelligente di nuova concezione e che permette di accedere a funzionalità come la regolazione del volume e della luminosità della retroilluminazione del pannello, oltre che la gestione della connessione Bluetooth, l’attivazione della webcam ed altro.

MSI ha anche rinnovato l’Alpha 17 con il nuovo processore AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range insieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40, a cui si aggiunge la tecnologia WiFi 7 Qualcomm FastConnect 7800 ed un pannello QHD da 240Hz.

Proprio di recente, MSI ha svelato la linea di schede video NVIDIA GeForce 4070.