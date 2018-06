MSI presenta al Computex di Taipei i nuovi laptop per il gaming ed i display

MSI annuncia la propria partecipazione a Computex Taipei 2018 (, dove presenta una serie di novità e una completa gamma di soluzioni dedicate al gaming.

Per tutti gli appassionati di tecnologia e per i gamer, lo spazio espositivo di MSI si propone ancora una volta come un irresistibile polo d'attrazione, dove poter toccare con mano i nuovissimi laptop per giocare GF63 e PS42, i gaming desktop della serie Trident Artic, i monitor Oculux con tecnologia NVIDIA G-SYNC, i monitor curvi della serie Optix MAG, la scheda madre B450 TOMAHAWK, la scheda grafica GEFORCE GTX 1080 Ti GAMING X TRIO e la tastiera da gaming Vigor GK80.

Per quanto riguarda i gaming laptop una menzione speciale la merita sicuramente il nuovo GF63, che debutta proprio a Computex 2018. Caratterizzato da un display da 15,6", un peso inferiore ai 2 KG e dalla presenza di processori Intel Core i7 di ottava generazione e della grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 TI, questo nuovo notebook offre ai giocatori un perfetto bilanciamento tra potenza e durata della batteria (oltre 7 ore), rappresentando sicuramente una delle proposte più interessanti di questo segmento.

La fortunata serie di notebook Prestige, in occasione di Computex, dà invece il benvenuto al nuovo PS42, un'elegante soluzione dallo spessore di appena 15,9 mm e un peso di 1,19 Kg. Grazie al processore Intel Core i7 di ottava generazione e alla grafica NVDIA GeForce, saprà offrire prestazioni di tutto rispetto. Un sensore d'impronte digitali, un luminoso display con cornici ultrasottili e oltre 10 ore di autonomia di lavoro sono poi gli ulteriori plus che non potranno che essere apprezzati, in particolare, dai professionisti in cerca di una soluzione affidabile e dal look ricercato.

Sul fronte dei gaming desktop è, invece, possibile ammirare la serie Trident Artic che, con i suoi processori Intel Core di ottava generazione, la sua straordinaria compattezza e la sua silenziosità, non potrà che accendere il desiderio di molti gamer.

Per quanto riguarda i display, invece, MSI mette in campo gli Oculux serie eSports con tecnologia NVIDIA G-SYNC, refresh rate di 240Hz, tempi di risposta di 5ms, e Mystic Light per suggestivi effetti luminosi RGB e i gaming monitor curvi Optix MAG271CR/MAG241CR che, grazie ai loro pannelli LED VA a 144Hz, tempi di risposta di 1ms e alla nuova funzionalità MSI Gaming Echo, consentono ai giocatori di esprimere il loro potenziale sempre ai massimi livelli.

In fatto di motherboard, la nuova B450 TOMAHAWK con il suo originale design sarà sicuramente tra le proposte più apprezzate dai visitatori dello stand. Progettata e ottimizzata per i processori AMD Ryzen di seconda generazione, grazie a un esclusivo sistema per la dissipazione del calore, questa mainboard è in grado di far esprimere al massimo anche i potenti processori AMD Ryzen 7 e offre ai gamer anche ampie possibilità di personalizzazione tramite sticker e suggestivi effetti luminosi a 16,8 milioni di colori gestibili con Mystic Light.

Degne si nota sono poi, infine, la MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, con il suo esclusivo sistema di raffreddamento e con la sua componentistica "Military Class certified", e la tastiera meccanica da gaming Vigor GK80, due ste che, insieme a molte altre, completano in modo ideale la ricca gamma di soluzioni MSI destinate ai giocatori, che è possibile toccare con mano a Computex Taipei 2018.