MSI presenta il nuovo monitor da gaming MEG381CQR Plus

MSI annuncia oggi il nuovo monitor Optix MEG381CQR Plus, il primo a far parte del segmento MEG (il più alto del marchio) ed anche il primo a supportare lo standard HMI (Human-Machine Interface).

Il monitor è dotato di curvatura 2300R ed è certificato NVIDIA G-Sync Ultimate, a cui si aggiunge una risoluzione UWQHD+, refresh rate di 175Hz, tempo di risposta di 1ms e certificato VESA DisplayHDR 600.

La curvatura del pannello rende il monitor adatto per tantissimi utilizzi, ma anche per aumentare l'immersività in-game. La risoluzione UWQHD+ è di 3840x1600 pixel, in grado di fornire dettagli nitidi, mentre la Stellseries GameSense i LED RGB si sincronizzeranno con le attività in game per visualizzare dettagli attraverso i vari effetti.

Nella confezione gli utenti troveranno anche bungee per mouse cablati ed un supporto per la webcam o la videocamera: in questo modo si ridurrà l'ingombro dietro al monitor e sulla scrivania.

Il nuovo Optix MEG381CQR Plus arriverà in commercio in Italia per il mese di Novembre 2021. Non è stato svelato, almeno al momento, il prezzo.

L'annuncio arriva a poche settimana dalla presentazione della nuova gamma di dissipatori MEG Core Liquid S e dei nuovi PC desktop da gaming MAG Infinite S3, di cui abbiamo avuto modo di parlare.