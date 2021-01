MSI presenta la nuova serie di schede madri MSI Intel 500

MSI ha presentato la nuova serie di schede madri basate sui nuovi processori Intel Core di 11esima generazione ed in grado di garantire il supporto allo standard PCI-E 4.0 Lightning e la larghezza di banda di 64 GB/s.

Nelle nuove schede madri Z590 WiFi gli utenti troveranno anche il recente modulo WiFi 6E con frequenza fino a 6Hz, mentre per quanto riguarda il reparto audio troviamo l'upgrade al sistema Audio Boost 5 e la sincronizzazione con Sound Tune. Agli utenti sarà anche offerto il software MSI Center, che fonde il Dragon Center e Creator Center in un'unica applicazione con funzionalità integrate che permettono di gestire l'overlock e la sincronizzazione dei LED RGB in maniera ancora più intuitiva.

Veniamo quindi alle specifiche tecniche dei vari segmenti.

Partiamo dalla nuova serie MEG. Sulla MEG Z590 GODLIKE troviamo il 10G Super Lan ed Audio Boost 5G, oltre che una migliore dissipazione ed una serie di funzioni ad hoc come il dissipatore FROZR. Sia sulla MEG Z590 GODLIKE che ACE è presente una piastra posteriore in alluminio sul retro del PCB. Tutta la linea però sarà mostrata durante la conferenza del CES in programma il 14 Gennaio 2021.

Per quanto riguarda le schede madri della serie MPG, troviamo la MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI e MPG Z590 GAMING PLUS, ed altre. Tutte sono dotate dell'M.2 Shield Frozr e pad termici K7.

Passando alla serie MAG, sono presenti MAG Z590 TOMAHAWK WIFI e MAG B560 TOMAHAWK WIFI, con dissipatore in grafite.

Infine, per l'uso professionale e quotidiano, arrivano le schede madri Z590-A PRO e Z590 PRO WIFI. Sulla serie Pro saranno presenti anche delle nuove soluzioni di raffreddamento in grado di rilevare la temperatura della CPU e della GPU per regolare automaticamente il funzionamento della ventola.