MSI presenta le nuove schede grafiche Radeon RX 5700 Series

MSI è orgogliosa di annunciare ufficialmente la serie AMD Radeon RX 5700, che include la nuova architettura gaming RDNA - Nuove unità di registro, directions più qualificate per visualizzazioni speciali e incredibile velocità di gestione per giochi estremamente reattivi.

Con la tecnologia DirectX 12, ottieni un'esecuzione incredibilmente veloce, frame più alti e una latenza ridotta. Le schede grafiche AMD Radeon RX serie 5700 includono diverse nuove potenti funzionalità per offrire esperienze di gioco superiori a 1440p.

Sviluppate a partire dai dei chiari focus fondamentali quali versatilità e efficacia della potenza, queste schede grafiche includono un'altra configurazione dell'unità PC migliorata in grado di fornire una cache multilevel, maggiore velocità di trasferimento dati e minor potenza necessaria. Incorporano inoltre una pipeline grafica ottimizzata per prestazioni ancora più incredibili.

Con un'esecuzione fino a 1,25 volte superiore per clock2 e fino a 1,5 volte più alto per-watt3 rispetto all'ultima generazione del design Center Center Straightaway (GCN), RDNA offre l'impulso computazionale in grado di potenziare i giochi, migliorando le esplosioni, gli impatti di luce e trasmettendo esperienze di gioco senza fiato e ad alto framerate.

Radeon Image Sharpening (RIS) - ripristina la chiarezza delle immagini di gioco che sono state attenuate da altri effetti post-processo. RIS si combina con l'utilizzo della GPU per fornire immagini nitide a frame rate fluidi su display ad altissima risoluzione e funziona su titoli DirectX® 9, 12 e Vulkan.

FidelityFX - dispone di Contrast-Adaptive Sharpening (CAS) che disegna i dettagli nelle aree a basso contrasto riducendo al minimo gli artefatti causati dalle normali routine di adattamento delle immagini. Gli sviluppatori prevedono di integrare CAS in una serie di giochi popolari e Unity Technologies intende integrarlo nella sua piattaforma di sviluppo 3D in tempo reale.

Radeon Anti-Lag - rivisto per eSports, Radeon™ Anti-Lag migliora la competitività riducendo i tempi di risposta da ingresso a display fino al 31%, offrendo un'esperienza simile ai framerate superiori.

MSI Afterburner è il software di overclocking della scheda grafica più conosciuto e ampiamente utilizzato al mondo. Ti dà il pieno controllo della tua scheda grafica e ti consente di monitorare le metriche chiave del tuo sistema in tempo reale. L'ultima versione di MSI Afterburner include OC Scanner per schede grafiche GeForce GTX serie 1660. OC Scanner è una funzione automatica che trova le impostazioni di overclock più alte e stabili per la tua scheda. Afterburner ti offre un incremento di prestazioni gratuito per un'esperienza di gioco fluida grazie a FPS più alti.

Le nuove schede grafiche RADEON RX 5700 dovrebbero essere disponibili dal 7 luglio 2019.