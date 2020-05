MSI presenta le nuove schede madri B550 per i processori AMD Ryzen di terza generazione

MSI annuncia oggi la lineup B550 di schede madri per i processori AMD Ryzen di terza generazione, completa con le serie MPG, MAG e PRO con tecnologie avanzate e feature esclusive in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Il Lightning Gen4 garantisce una velocità di trasferimento ancora più rapida per schede video, sistemi di archiviazione, device e tanto altro. Tutti i modelli inoltre hanno un nuovo design termico che è in grado di migliorare la dissipazione del calore dei processori AMD Ryzen di terza generazione. Pad termici 7W/MK addizionati al dissipatore MOS ed al PCB assicureranno la migliore dissipazione a basse temperature anche quando i carichi di lavoro sono pesanti.

Inoltre, è garantito anche il supporto ai LED ARGB grazie all'intestazione pin JRAINBOW, che consentono una personalizzazione del sistema con milioni di colori e vari effetti a LED. Presenze anche il connettore USB Type-C frontale, che permetteranno agli utenti di connettere tutti i dispositivi USB più recenti.

Il tasto Flash BIOS consente di aggiornare il BIOS velocemente e senza intoppi: sarà necessario esclusivamente l'alimentatore, senza connettere CPU, memoria o scheda grafica. Inoltre gli ingegneri hanno anche ottimizzato la funzione ClearCMOS che può resettare il BIOS alle impostazioni di default.

La serie MPG consente agli utenti di personalizzare al 100% i sistemi grazie al design hardware avanzato e delle feature esclusive. Di seguito i dettagli completi:

MPG B550 GAMING CARBON WIFI è inspirata dal design delle supercar con un design accattivante. Un design di potenza aggressivo con VRM a 12+2+1 fasi assicura la perfetta consegna di potenza anche ad alte prestazioni. Soluzioni termiche migliorate includono una cover interamente in alluminio con pad termici 7W/MK aggiuntivi, PCB a 6 strati e due slot M.2 con Shield FROZR. 2.5G LAN e soluzioni Wi-Fi 6 AX permettono una connettività ultra-rapida e altre tecnologie avanzate come lo Shield I/O pre-installato, USB Type-C frontale e il tasto Flash BIOS migliora ulteriormente l'esperienza per l'utente;

è inspirata dal design delle supercar con un design accattivante. Un design di potenza aggressivo con VRM a 12+2+1 fasi assicura la perfetta consegna di potenza anche ad alte prestazioni. Soluzioni termiche migliorate includono una cover interamente in alluminio con pad termici 7W/MK aggiuntivi, PCB a 6 strati e due slot M.2 con Shield FROZR. 2.5G LAN e soluzioni Wi-Fi 6 AX permettono una connettività ultra-rapida e altre tecnologie avanzate come lo Shield I/O pre-installato, USB Type-C frontale e il tasto Flash BIOS migliora ulteriormente l'esperienza per l'utente; MPG B550I GAMING EDGE WIFI è invece una scheda madre mini-ITX equipaggiata con un design della potenza con 8+2+1 fasi. Questa è la MPG B550I GAMING EDGE WIFI con slot M.2 Shield FROZR e design del dissipatore FROZR con doppi cuscinetti a sfera e la tecnologia Zero FROZR per ridurre al minimo la rumorosità. I più recenti standard HDMI 2.1 supportano i display 4K a 60Hz per un'esperienza gaming immersiva. Questa scheda madre mini-ITX hanno inoltre un connettore USB Type-C frontale.

Anche la serie MAG è composta da due modelli:

La MAG B550 TOMAHAWK offre specifiche essenziali e feature mainstream per tutti i videogiocatori. Dual LAN con 2.5G LAN e Gigabit LAN permettono un'esperienza intranet e internet ancora più veloce. Un design del dissipatore esteso e due slot M.2 Shield FROZR permettono una dissipazione del calore ancora migliore. Altre features includono il tasto Flash BIOS, Shield I/O pre-installato e USB Type-C frontale per un'esperienza completa;

offre specifiche essenziali e feature mainstream per tutti i videogiocatori. Dual LAN con 2.5G LAN e Gigabit LAN permettono un'esperienza intranet e internet ancora più veloce. Un design del dissipatore esteso e due slot M.2 Shield FROZR permettono una dissipazione del calore ancora migliore. Altre features includono il tasto Flash BIOS, Shield I/O pre-installato e USB Type-C frontale per un'esperienza completa; La serie MORTAR è da sempre iconica per le schede madri Micro-ATX. La MAG B550M MORTAR WIFI è progettata con un design in argento mentre la MAG B550M MORTAR ha un design militare con 8+2+1 fasi, design del dissipatore esteso, PCB con componenti di alta qualità e M.2 Shield FROZR per eccellente dissipazione di calore. MAG B550M MORTAR WIFI è equipaggiata con le soluzioni Wi-Fi 6 AX, in grado di supportare velocità fino a 2400Mbps.

Per quanto riguarda la Serie Pro, invece, la B550-A-PRO supporta le soluzioni Lightning Gen4 per PCI-E ed M.2. Con un design PWM 10+2+1 fasi, design del dissipatore esteso, M.2 Shield FROZR e PCB con componenti di alta qualità, la serie PRO è pronta per fornire un flusso di lavoro stabile e costante anche sotto i carichi di lavoro più pesanti.

Le schede madri B550 saranno disponibili a metà/fine giugno 2020 sul mercato.