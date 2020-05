MSI presenta le nuove schede madri MEG Z490 UNIFY: le specifiche tecniche

MSI ha presentato la serie di schede madri MEG Z490 UNIFY, comprensiva della MEG Z490 UNIFY e la versione MEG Z490I UNIFY. Tutti i modelli delle MSI Z490, inclusa la serie UNIFY, sono PCI-E Gen4 Ready ed assicurano una maggiore larghezza di banda e velocità.

Obiettivo delle schede madri UNIFY è fornire un'elevata potenza ai giocatori più appassionati, anche grazie alle soluzioni di raffreddamento migliorate. Il design del dissipatore di calore FROZR è infatti comprensivo di doppi cuscinetti a sfera, una cover alluminio con design esteso, tubi di calore connessi al MOS con pad termini 7W/mK e Shield FROZR M.2, che assicurano un raffreddamento a dovere.

Per garantire un supporto migliore ai processori Intel Core di 10a generazione, i due modelli di schede madri UNIFY adottano un VRM aggressivo con design della potenza digitale e componenti di alta qualità con Stage da 90A.

MEG Z490 UNIFY ha 16+1 fasi con il Mirrored Power Arrangement che garantisce uguale potenza in entrambe le fasi. Per la versione mini-ITX, il design della potenza diretto ha delle limitazioni per le dimensioni del PCB, ma secondo il produttore garantisce comunque prestazioni di rilievo.

Le schede madri MSI UNIFY garantiscono connettività 2.5G LAN e WiFI 6AX, ma sulla mEG Z490I UNIFITY è presente anche la porta Thunderbolt 3 dà accesso a velocità fino a 40 Gb/s, mentre il triplo Turbo M.2 sulla MEG Z490 UNIFY permette velocità fino a 32 GB/s sui più recenti SSD. Presente anche il design Shield FROZR per evitare problemi di throttling.