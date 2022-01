MSI presenta le nuove schede madri per i processori Intel Core di 12esima generazione

A poche ore dalla presentazione dei nuovi processori Intel Alder Lake, MSI ha annunciato l'arrivo di tre nuove serie di schede madri: B660, H670 e H610. Il produttore spiega che i punti di forza includono comunque prezzi accessibili e prestazioni notevoli.

Per queste nuove serie saranno disponibili i segmenti MPG, MAG e PRO, e la maggior parte delle schede saranno disponibili sia in versione DDR4 che DDR5. Per quanto riguarda la frequenza della memoria in overclocking, può arrivare fino a 6200 MHz grazie all'ottimizzazione di MSI OC Lab ed MSI Memory Boost.

Tutte le schede madri MSI B660 supportano il PCIe 4.0, raggiungendo i 64GB/s di larghezza di banda, e sono dotate di un massimo di 12 fasi DrMos con Duet Rail. Le schede madri MSI B660 hanno un PCB a 6 strati con rame addensato da due once per una migliore conduttibilità.

Per quanto riguarda l'archiviazione, le schede madri MSI B660 ATX hanno fino a tre slot M.2 Gen4, in grado di fornire fino a 64GB/s di velocità di trasferimento. Ovviamente presenti anche le porte USB di tipo C sia anteriori che posteriori, mentre le MSI B660 hanno porte LAN 2.5G e connettività WiFi 6, mentre le versioni DDR5 hanno invece la connettività WiFi 6E.

MSI ha presentato anche la nuova scheda madre MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4, progettata con 14 fasi DrMos con Duet Rail. Questa includerà tre slot M.2 con Shield Frozr, connettività WiFi 6 e porta LAN 2.5G, oltre ad una porta USB Lightning da 20G.

La Serie H610 invece va a coprire la fascia alta ed è caratterizzata da slot PCIe Gen 4, Steel Armor, clip EZ M.2.