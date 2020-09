MSI presenta i nuovi monitor da gaming della serie Optix

A pochi giorni dalla presentazione dei monitor da gaming della serie Oculux di MSI, il produttore ha svelato anche le new entry della linea Optix, i MAG342CQR e MAG342CQRV, entrambi caratterizzati da un pannello da 34" VA curvo.

Le due diverse varianti offrono anche la risoluzione UWQHD da 3440x1440 pixel, un refresh rate di 144Hz e 100Hz di tempo di risposta. Il pannello VA da 21:9 è anche in grado di fornire un elevato contrasto ed una qualità dell'immagine fluida, oltre che maggiore spazio a disposizione che permette anche di aprire in contemporanea più finestre. Quest'ultimo aspetto lo rende una buona scelta sia per il gioco che per la produttività.

Le opzioni da gaming sono rafforzate dall'app Gaming OSD, che permette di personalizzare le impostazioni di visione per diversi software, oltre che impostare vari tasti di scelta rapida. E' ovviamente presente anche la tecnologia Adaptive Sync di sincronizzazione attiva, che è in grado di fornire un'esperienza ancora più fluida.

Nel software Gaming OSD App 2.0 è anche integrata la funzione Night Vision che è in grado di calcolare in maniera intelligente i dettagli delle aree più scure.

I due monitor saranno disponibili in Italia nel primo trimestre Q1 2021 (MAG342CQRV da gennaio 2021 e MAG342CQR da febbraio/marzo 2021) e avranno un prezzo di € 449,00 e € 499,00.