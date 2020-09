MSI presenta il nuovo monitor da gaming Oculux NXG253R con refresh rate di 360Hz

MSI ha presentato il nuovo monitor da gaming Oculux NXG253R, dotato della tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer e di un refresh rate di 360Hz, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 1ms GTG che è in grado di offrire ai giocatori un'esperienza di gaming fluida.

Nella scheda tecnica troviamo anche la funzione Mystic Light, che permette di personalizzare la piattaforma di gioco.

Come dicevamo poco sopra, è dotato anche dello strumento NVIDIA Reflex Latency Analyzer che è in grado di misurare la latenza del sistema integrato per rilevare i clic provenienti dal mouse e quindi fornire informazioni sul tempo necessario affinchè i pixel risultanti cambino sullo schermo.

"Grazie al rivoluzionario strumento di misurazione chiamato Reflex Latency Analyzer i giocatori potranno avere un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e mai provata prima", ha affermato Matt Wuebbling, Marketing Vice President di NVIDIA. "La collaborazione con partner come MSI ci aiuta a guidare l'innovazione e, in definitiva, a migliorare il livello di giocoper tutti i giocatori competitivi".

Il monitor MSI Oculux NXG253R sarà disponibile in Italia nel primo trimestre del prossimo anno, ad un prezzo consigliato di 799 Euro.

Questa novità si aggiunge alla lunga lista di monitor da gaming a 360Hz presentati dai produttori durante l'IFA di Berlino. Di recente inoltre MSI ha anche svelato la nuova serie di schede grafice GeForce MSI RTX 3000.