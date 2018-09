MSI presenta il nuovo P65 Creator all'IFA di Berlino

MSI ha svelato in anteprima a IFA 2018, P65 Creator si propone come soluzione ideale per fotografi, designer, progettisti in 3D e tutti i talenti creativi, che troveranno in questo nuovo laptop un compagno perfetto che li aiuterà a far emergere tutta la loro creatività.

Elegante e raffinato, P65 Creator è disponibile sia con finitura in alluminio color argento sia in edizione limitata nell’esclusiva tonalità bianco perla con dettagli in oro. Estremamente compatto e dotato di un display con cornice sottile, questo nuovo laptop ultra-slim ha uno spessore di appena 17,9 mm e un peso di 1.88 Kg, che gli consentono di portarlo sempre con sé, per poter cogliere l’ispirazione ovunque ci si trovi.

I più elevati livelli di produttività saranno poi assicurati dalla presenza di processori Intel fino al Core i7 di ottava generazione e della grafica NVIDIA GeForce GTX 1070, che si aggiungono a un’autonomia di oltre 8 ore e all’esclusivo sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity. Dotato di lettore di impronte digitali e, per il modello bianco perla, anche di una porta Thunderbolt 3, P65 Creator è poi equipaggiato con l’esclusiva tecnologia MSI True Color, che assicura i più elevati livelli di fedeltà del colore, con un’accuratezza vicino al 100% sRGB.

In contemporanea al lancio del nuovo P65 Creator, MSI introduce per la famiglia Prestige, anche un esclusivo packaging in edizione limitata realizzato in legno.

Oltre a ciò, grazie a una collaborazione con Intel, MSI offre in omaggio per chi acquista determinati modelli delle serie P65 e PS42 anche un pacchetto di software per la creatività del valore di circa 350 euro.