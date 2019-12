MSI presenta il suo store online, buono sconto fino al 20% con la prima registrazione

La data è da scolpire nella pietra per l’importanza che l’annuncio ricopre per l’azienda taiwanese. Oggi, martedì 3 dicembre, MSI è infatti orgogliosa di presentare il progetto più ampio e importante del 2020.

Nella primavera prossima infatti nascerà ufficialmente l’MSI Online Store: una piattaforma eCommerce che ha l’obiettivo di fornire a tutti i fan del brand un processo d’acquisto più immediato, facile e con plus esclusivi. I fan del brand taiwanese però possono già avere a portata di mano da questi oggi alcuni vantaggi: registrandosi sulla pagina dedicata si riceverà un buono sconto fino al 20% sul primo acquisto.

“Siamo particolarmente orgogliosi che l’Italia sia stata scelta come unica country al mondo per questo progetto. I fan italiani di MSI rimarranno senza parole." Roberto Saponieri, Country Manager di MSI Italia



Sullo Store saranno presenti tutte le categorie di prodotti MSI, arricchiti da alcune peculiarità. Si troveranno infatti prodotti esclusivi e limited edition, bundle riservati così come gadget del brand e della nostra mascotte Lucky. La spedizione dei prodotti acquistati sarà gratuita e con tempistiche di 24/48h massime senza un minimo d’ordine.

La particolarità del progetto risiede anche nel fatto che c’è un forte legame tra mondo offline e mondo online: l’MSI Online Store prevederà infatti anche il servizio pickup in modo da poter ritirare i prodotti acquistati anche locamente presso i negozi partner (MSI Point), garantendo acquisti immediati e facili e fornendo un servizio anche migliore ai tradizionali eCommerce grazie alla doppia faccia Online-Offline.

Il progetto prevede infine la nascita futura di una serie di negozi sparsi su tutta la penisola italiana e chiamati MSI Store in modo tale da avere un’esperienza MSI al 100%.

“Il canale distributivo, le logiche e i suoi attori stanno cambiando. MSI ha deciso di creare un ecommerce e di gestirlo direttamente. Attraverso questo strumento vogliamo offrire la rivendita a negozi selezionati, i quali saranno dei perfetti trait d'union tra MSI e i tanti fan e clienti. La particolarità di questo innovativo strumento è creare un'esperienza enduser totalmente legata ad MSI sia online, sia offline e nel prezzo, nelle promozioni, nei bundle, nelle offerte, nel pick up e nel servizio. MSI investirà direttamente sul progetto e sulla professionalità dei rivenditori che potranno realizzare risultati molto più grandi rispetto a quanto avrebbero potuto realizzare da soli."