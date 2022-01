MSI presenta la tastiera da gaming Vigor GK50 Low Profile TKL

MSI ha annunciato oggi l'arrivo di. una nuova periferica all'interno del proprio portfolio di prodotti hardware. Si tratta della tastiera da gaming Vigor GK50 Low Profile TKL. Siamo di fronte ad una tastiera meccanica che è a prima 80% realizzata da MSI.

Progettata con gli switch meccanici Kaith Low Profile, con illuminazione RGB per singolo tasto, montati su una piastra superiore in alluminio spazzolato. A questo si aggiunge il feedback clicky presenti sugli switch con forza operativa di 50GF.

Le dimensioni compatte della tastiera permettono anche di aumentare lo spazio per il proprio mouse grazie al form factor ridotto, aumentando di conseguenza anche la portabilità della tastiera.

A livello di connettività, la tastiera utilizza la connettività USB-C ed all'interno della confezione è presente anche un cavo di connessione, oltre ad una sacca di materiale morbido per portar con se la tastiera ovunque si vada. Il design Low Profile dei keycaps permette anche di ottenere maggiore comfort durante la digitazione, riducendo l'affaticamento delle mani durante le sessioni di scrittura e gaming.

Sul retro sono presenti dei profili in gomma per aumentare al massimo la sua stabilità ed è possibile inclinarla in tre angoli diversi (5, 8 ed 11 gradi). A completare il prodotto ci sta una memoria onboard su cui salvare tre profilazioni diverse, il key rollover ibrido a sei tasti ed il completo supporto al software MSI Center.

L'arrivo in Italia è previsot a fine gennaio 2022 al prezzo di 94,90 Euro.