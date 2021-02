MSI, ecco i prezzi delle schede madri Intel serie 500 più economiche

In occasione dell’evento Insider tenuto in streaming da MSI, l’azienda ha parlato dei prezzi delle schede madri serie 500 entry-level per i prossimi processori Intel, in particolare i modelli B560 e H510: dopo avere visto tutte le varianti di fascia media e alta, ecco quali saranno quelle più economiche e il loro prezzo di mercato europeo.

La lista integrale la potete trovare in calce all’articolo in un’immagine piuttosto esplicativa: il modello più costoso sarà la scheda madre MPG B560 Tomahawk WiFi dal prezzo di 189 Euro IVA inclusa, ai quali seguono poi molte varianti come Bazooka, Gaming Edge, Mortar, Torpedo e le più semplici H510M-A Pro per fasce di prezzo differenti, fino agli 89 Euro di quest’ultima.

Giungendo agli aspetti tecnici, MSI ha confermato che le schede madri della serie B560 supporteranno l'overclock della memoria RAM e che giungeranno dotate di almeno 6 strati PCB che consentirebbero loro di gestire il trasferimento del segnale di memoria ad alta velocità. Il modello di punta B560I Gaming Edge WiFi offrirà poi la possibilità di portare la RAM in overclock fino a DDR4-5200 MHz, mentre le altre schede madri giungeranno massimo a 5066 MHz.

Infine, la serie MSI 500 (Z590, B560, H510) supporterà lo sblocco del limite di consumo energetico, permettendo così di sostenere velocità di clock Boost per periodi più lunghi nonostante la richiesta maggiore di potenza. Riguardo la data di arrivo sul mercato non è ancora noto nulla, ma a breve i negozi partner dovrebbero inserire tutti questi modelli nel loro database.

A proposito di MSI, nella giornata di oggi l’azienda ha annunciato anche la nuova scheda grafica ammiraglia custom AMD Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO.