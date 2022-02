MSI, prime immagini degli alimentatori col nuovo connettore per schede video

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni sul nuovo connettore PCI Express 5.0 per RTX 3090 Ti e in attesa della nuova GPU di fascia altissima di NVIDIA, torniamo a parlarne per via della pubblicazione sul web delle prime foto dei nuovi PSU di MSI.

Infatti, come potete vedere in calce, i nuovi MSI MEG e MPG sembrano mostrare un connettore del tutto simile al PCIe Gen5 degli alimentatori Asus, trapelati anche loro nelle ultime settimane.

In particolare, i modelli Asus ROG sarebbero due e con specifiche differenti. Al singolo 12-pin dell'Asus ROG Thor II si contrappongono, infatti, i 12+4 del ROG Loki. Quanto a MSI, invece, entrambe le proposte sembrerebbero offrire direttamente una combo 12+4 con due adattatori in confezione: uno con biforcazione a doppio PCIe tradizionale da 8-pin per garantire retrocompatibilità e uno che invece rispetta il nuovo standard, necessario in ogni caso trattandosi di alimentatori completamente modulari.

La presenza degli ulteriori 4 canali rende possibile il supporto allo standard a 600W, garantendo dunque un ampio respiro in termini di longevità del prodotto.

Lo standard 12VHPWR è dotato, infatti, di 12-pin per l'erogazione dell'alimentazione, accompagnati da 4-pin aggiuntivi, più piccoli, per garantire il feedback positivo dell'avvenuto collegamento della GPU e per l'elaborazione delle esigenze energetiche.