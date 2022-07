MSI: tutto pronto per Zen4, si pensa agli SSD senza viti per X670 e B650

Ormai è tutto pronto e se da una parte sappiamo già quando arriveranno i Ryzen 7000, dall'altra i primi produttori hanno già iniziato a mostrare le loro soluzioni per le piattaforme AMD Serie 600, tra cui le schede madri con chipset X670E.

Tra i partner più attivi del team rosso troviamo sicuramente MSI, che si muove sull'onda dell'entusiasmo per quella che si preannuncia come una generazione straordinaria, ricca di novità sia estetiche che funzionali.

Si parte dal nuovo socket, primo LGA per AMD, ma le novità non mancheranno anche da parte degli stessi produttori.

Il dragone di Taipei, in particolare, potrebbe decidere di introdurre la sua interpretazione di serraggio rapido per gli SSD M.2, dopo che già con Alder Lake abbiamo avuto modo di apprezzare Q-Latch e Q-Release di Asus, pensati per facilitare l'installazione sia delle unità di archiviazione che delle GPU.

Come si evince dalle immagini in calce, il meccanismo non sarà molto distante da quanto proposto da Asus e prenderà il nome commerciale di "Screwless M.2 Shield Frozr", perlomeno in alcune serie di schede madri. Il suo approdo sul mercato dovrebbe avvenire proprio con le schede madri con chipset X670 e B650, ma non sono ancora noti i modelli su cui farà le sue prime apparizioni.