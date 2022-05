MSI proroga le promozioni della Amazon Gaming Week: notebook in sconto fino al 22 Maggio

MSI ha comunicato che, alla luce del successo ottenuto durante la Amazon Gaming Week, ha deciso di estendere fino al 22 Maggio 2022 le promozioni sui propri notebook per il gaming.

Come si può leggere direttamente sullo store ufficiale MSI ufficiale di Amazon, sono davvero tanti i notebook da gaming disponibili a prezzo ridotto. L’MSI GF63, ad esempio, è in vendita ad 899 Euro al posto di 1099 Euro, mentre il potente Raider GE66, equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 ed Alder Lake i7, è in vendita a 3199 Euro anzicbè 3499 Euro.

Per coloro che sono invece alla ricerca di un laptop per giocare ed un display da 17,3 pollici, invece, è disponibile il GP76 leopard ed il Pulse GL 76, entrambi con NVIDIA Serie 3000 ed in vendita a 1999 Euro e 1699 Euro con sconti rispettivamente di 300 e 500 Euro.

In sconto però sono disponibili anche diversi modelli della serie Katana GF66, con prezzi a partire da 999 euro (rispetto ai 1299 Euro di listino). Il GS66 Stealth invece è in promozione a soli 1649 Euro con uno sconto di 650 Euro, mentre lo Sealth 15M è in vendita a 1699 Euro anzichè i 1899 Euro di listino.