MSI Pulse GL76 da 17,3 pollici con RTX 3060 in offerta su Amazon per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2022, MSI propone su Amazon uno sconto del 30% su un laptop da gaming da 17,3 pollici, con Intel i7 e scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6.

La configurazione interessata è la seguente:

MSI Pulse GL76 12UEK-491IT, Notebook Gaming 17.3", Full-HD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3060, 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.399 Euro (1.999 Euro)

La promozione si aggiunge alle altre offerte sui notebook MSI per il Black Friday 2022, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle passate ore.

Il laptop in questione integra anche il Cooler Boost 5, una serie di soluzioni termiche ad hoc sia per CPU che GPU con un massimo di 6 heatpipe, che garantiscono le massime prestazioni in condizioni di gioco anche estreme. Presente l'MSI Center che aiuta a controllare e personalizzare il laptop come desiderato.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per mercoledì 30 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Come previsto dalla nuova politica dei resi attiva in occasione del periodo natalizio, viene anche data la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2023 per gli ordini effettuati fino al 31 Dicembre 2022.