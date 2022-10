MSI raddoppia sconti fino 30 ottobre con nuovo coupon, anche su PC di fascia alta

MSI raddoppia gli sconti su Yeppon fino al 30 ottobre con un coupon speciale utilizzabile esclusivamente nei weekend: per il resto del mese si potranno acquistare anche computer da gaming di fascia alta a ottimi prezzi semplicemente utilizzando il codice promozionale aggiuntivo.

Un esempio riguarda il PC desktop MAG Infinite S3 11SH-243IT, il quale è ora in vendita a 1.099,99 euro al posto di 1.399,99 euro e può scendere nei weekend a 899,99 euro grazie al codice sconto MSI2022. Si tratta, nello specifico, del modello dotato del processore Intel Core i5-11400F assieme a 16 GB di RAM a 3.200 MHz, SSD da 1 TB, hard disk da 512 GB e scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1660. L’alimentatore è da 500W e il sistema operativo già installato è Windows 11 Home.

La spedizione avviene in pochi giorni ma richiede l’aggiunta di 16,50 euro al prezzo finale. Il pagamento può essere poi effettuato in 3 rate senza interessi con Klarna o, in alternativa, a 10-20-30 rate con Findomestic con interessi variabili a seconda delle mensilità selezionate.

Sempre a proposito del marchio cinese specializzato nella produzione di componenti e periferiche da gaming, da Euronics c’è un laptop MSI con RTX 3050 a meno di 1.000 euro fino al 26 ottobre.