MSI regala 50 Dollari di credito Steam acquistando un laptop con RTX 40: tutti i dettagli

Neanche un mese è passato dal reveal della lineup di laptop MSI del 2023, la quale comprende i primi portatili con GPU RTX 40 di NVIDIA, che già il colosso taiwanese avvia le promozioni sui suoi nuovissimi laptop con il programma "Shout Out per MSI", che vi permette di ottenere un buono da 50 Dollari su Steam.

I PC compatibili con la promozione sono tutti i laptop con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 40 lanciati dalla compagnia nelle scorse settimane. Per accedere alla promozione "Shout Out per MSI" vi basterà acquistare uno di questi notebook entro il 15 agosto 2023 e pubblicarne una recensione online, sul sito del negozio o del rivenditore dove avete pubblicato la vostra review.

Dopo aver scritto i vostri pareri, dovrete registrarvi sul portale di MSI e sul sito web "Vinci con MSI", fornendo alla compagnia tutti i dati richiesti, compresi i link e gli screenshot della vostra recensione. Una volta che la review sarà stata validata dal team di MSI, riceverete un buono da 50 Dollari spendibile su Steam per i videogiochi che preferite: un'ottima offerta per chi vuole ampliare la propria libreria o testare nuovi titoli su un hardware next-gen come quello dei laptop MSI del 2023.

Per avere diritto al codice Steam, comunque, dovrete acquistare un laptop MSI presso uno dei partner aderenti all'iniziativa della compagnia, ossia Amazon.it, Mediaworld, Euronics e Unieuro: se per Mediaworld ed Euronics saranno validi tutti gli acquisti (cioè sia quelli online che quelli in negozio), per quanto riguarda Unieuro rientrano nella promo solo gli ordini piazzati sul web. Inoltre, l'offerta è valida solo su device acquistati entro il 15 agosto, mentre il codice deve essere richiesto entro il 30 agosto 2023.