MSI, in rete le RTX 4060: ecco quali saranno i prezzi, anche una a MSRP

Sollevato l'embargo sulle prestazioni della RTX 4060, si attende ormai il lancio ufficiale di quella che rappresenterà l'opzione più economica del team verde per questa generazione. In attesa di scoprire se riuscirà a dominare le classifiche come le altre "60", in rete sono apparsi i primi prezzi.

In particolare, su Newegg sono apparsi i prezzi delle proposte custom di MSI, che ci consentono di farci un'idea di massima sulle principali personalizzazioni del brand taiwanese. Al contrario di quanto già visto passando in rassegna la lineup MSI per la RTX 4060 Ti, però, le opzioni saranno decisamente di meno, o perlomeno salvo diversa comunicazione da parte del produttore il giorno del lancio.

Tra le schede messe a catalogo dalla popolare catena americana, infatti, troviamo appena tre versioni, le più essenziali del brand: la RTX 4060 Ventus 2X Black Edition, la Gaming e la Gaming X. Tutte e tre le schede sono dotate di un sistema di raffreddamento biventola e sono equipaggiate con 8 GB di memoria video. L'unica dotata di overclock di fabbrica sarà chiaramente l'ultima del lotto, la Gaming X.

I prezzi sono di 299,99 dollari per la Ventus 2X e 329,99 per le altre due versioni, ma è plausibile che il prezzo della versione con overclock venga aggiustato prima del lancio.

Come riporta la fonte, l'unica a rispettare l'MSRP di NVIDIA sarebbe la Ventus, perciò sarà con ogni probabilità anche la prima delle tre ad apparire in rete come soggetto di recensioni specializzate.

In attesa di scoprire qualcosa in più, vi rimandiamo al nostro recente speciale sulle performance della RTX 4060 Ti su Diablo IV.