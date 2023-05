MSI ha risolto il problema dei cavi che si sciolgono sulla RTX 4090

Molti di voi sicuramente ricorderanno il problema dei cavi sciolti dalla RTX 4090. Ebbene, che ci crediate o no, MSI ha appena trovato una soluzione, semplice ma davvero geniale.

Tutto ha origine, ovviamente, dalla diagnostica, vale a dire dal momento in cui NVIDIA riuscì a individuare la causa dello scioglimento dei cavi 12VHPWR sulla RTX 4090.

La ragione, poi verificata anche da altre fonti, si rivelò essere un non corretto inserimento dei connettori nella scheda. Allora com'è possibile rimediare a un problema del genere senza controllare i PC uno ad uno? La soluzione di MSI, mostrata da PCWorld direttamente dal Computex 2023 è stata quella di agire a livello visivo, colorando il connettore di giallo nella parte anteriore dello stesso, fino allo scalino. In questo modo, l'utente saprà di averlo inserito per bene solo una volta sparito il giallo.



Questa colorazione verrà applicata a entrambe le estremità, in modo da garantire che sia lato GPU che PSU il cavo sia stato adeguatamente collegato. Stando alle immagini (in calce un MAG A850GL PCIe Gen5), per il momento si parla di alimentatori con supporto nativo allo standard ATX 3.0 e ai connettori di nuova generazione, su sistema completamente modulare.

Che ne pensate di questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti!