MSI RTX 3080 al prezzo più basso di sempre su Amazon, Spiderman Remastered in regalo

Contemporaneamente all’offerta del weekend su MacBook Pro M1 ora attiva su Amazon, sempre sullo stesso portale potete trovare anche una GPU RTX 3080 a marchio MSI al prezzo più basso di sempre. Vediamo assieme i dettagli dell’iniziativa promozionale.

La scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 personalizzata MSI ora disponibile in offerta su Amazon è la seguente:

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR: 915,24 euro (1.577,90 euro)

Con l’estensione Keepa alla mano notiamo che il prezzo è calato progressivamente durante tutto il mese di settembre, partendo da uno sconto di 300 euro circa e arrivando all’attuale offerta che, rispetto a giusto una settimana fa, vede una differenza di qualche centesimo. Allo stato attuale non si è propriamente al prezzo più basso di sempre, ma il distacco è di appena 70 centesimi di euro. Insomma, è come se fossimo al minimo storico.

L’offerta sulla MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS è valida per un periodo di tempo non precisato e prevede la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime anche in un singolo giorno. Il pagamento può invece essere completato in più rate a Tasso Zero con Cofidis selezionando l’opzione apposita al check-out.

Per quanto concerne la promozione speciale, completando l’acquisto di questa scheda video NVIDIA si riceverà una copia gratuita di Spiderman Remastered, ma solo fino al 12 ottobre 2022. Il gioco, dunque, dovrà essere attivato tramite GeForce Experience una volta ricevuto il codice via e-mail.

Sempre su Amazon in questo periodo potrete trovare anche un monitor da gaming Samsung ultrawide al minimo storico.