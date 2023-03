MSI sconta quattro monitor da gaming su Amazon per le offerte di Primavera

Dopo aver segnalato le offerte sulle schede grafiche RTX Serie 30, gli sconti di primavera targati Amazon continuano ed in questa notizia riportiamo degli sconti molto interessanti proposti su quattro monitor da gaming a marchio MSI.

Di seguito i modelli interessati:

MSI G321CU 31.5" pollici VA, 4K Monitor Gaming curvo, 1500R, 3840x2160 (UHD), 60Hz / 1ms, angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio: 369 Euro (449 Euro)

VA, 4K Monitor Gaming curvo, 1500R, 3840x2160 (UHD), 60Hz / 1ms, angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio: 369 Euro (449 Euro) MSI Optix MPG321QRF-QD , Monitor Gaming Esport 32" Flat, Display 16:9 WQHD (2560 x 1440), Freq 175Hz, HDR 600, 1ms (GTG,min), Pannello Rapid IPS, Mystic Light RGB, Console Mode, VESA 100x100: 519 Euro (869 Euro)

, Monitor Gaming Esport 32" Flat, Display 16:9 WQHD (2560 x 1440), Freq 175Hz, HDR 600, 1ms (GTG,min), Pannello Rapid IPS, Mystic Light RGB, Console Mode, VESA 100x100: 519 Euro (869 Euro) MSI G2412 Monitor Gaming FHD da 23,8" - Pannello IPS 1920 x 1080, 170 Hz / 1ms, gamma cromatica sRGB 102,58%, FreeSync Premium - DP 1.2a, HDMI 1.4b CEC: 179,99 Euro (199 Euro)

- Pannello IPS 1920 x 1080, 170 Hz / 1ms, gamma cromatica sRGB 102,58%, FreeSync Premium - DP 1.2a, HDMI 1.4b CEC: 179,99 Euro (199 Euro) MSI G2712 Gaming Monitor, 27" FHD 1920 x 1080 Pannello IPS, 170 Hz / 1ms, F- DP 1.2a, HDMI 1.4b CEC, reeSync Premium , Console Mode: 199,99 Euro (229 Euro)

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le offerte di primavera Amazon scadranno domani 29 Marzo 2023 alle ore 23:59, e rappresentano un'ottima occasione per portare a casa molti prodotti a prezzi scontati.

Per quanto riguarda i monitor in questione, su alcuni modelli è disponibile anche la dilazione in cinque mensilità senza interessi ed a tasso zero. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.