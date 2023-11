MSI sconta questa Z790 per il Black Friday... e c'è pure un buono Steam!

Il rincaro degli ultimi anni sulle componenti, in particolar modo sulle schede madri, potrebbe aver rallentato le vostre build: per fortuna è arrivato il Black Friday con le offerte più allettanti anche per questa categoria.

Una delle offerte più interessanti in questo frangente riguarda la MSI Z790 Gaming Pro Wifi, una scheda madre compatibile con le ultime tre generazioni di processori Intel, inclusi i nuovi Raptor Lake Refresh. Tra le sue particolarità, troviamo un design che offre 14+1+1 fasi di alimentazione con tecnologia Core Boost per garantire sempre la corretta alimentazione alla propria CPU.

Il supporto è garantito per le memorie RAM DDR5 fino a 7200 MHz in overclock con XMP 3.0, oltre a offrire numerose opzioni di espansione, a partire dai tre slot M.2 su standard PCIe Gen4 fino ad arrivare al Wifi 6E.

Lo sconto applicato da MSI non è affatto male, poiché dai 262,01 euro di partenza (il prezzo più basso registrato negli ultimi trenta giorni, a garanzia della genuinità della promozione) si arriva a soli 218,99 euro.

In aggiunta, se acquisterete questa scheda durante il periodo promozionale avrete un beneficio aggiuntivo: la scheda, infatti, è perfettamente compatibile con la campagna MSI Shout Out (tutte le info a questa pagina) che consente di ottenere un coupon di 20 dollari su Steam per acquistare i nostri giochi preferiti.