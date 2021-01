MSI, sconto fino a 300 euro sui laptop con RTX serie 30: link e dettagli

Dopo aver svelato, nel contesto dell'appena conclusasi edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show), i nuovi laptop con GPU NVIDIA RTX della serie 30, MSI ha ufficialmente dato il via alla promozione early bird. Quest'ultima prevede uno sconto fino a 300 euro, come fatto sapere dalla multinazionale taiwanese.

Per tutti i dettagli sull'iniziativa, che terminerà il 31 gennaio 2021, potete consultare il sito ufficiale di MSI. Da quest'ultimo apprendiamo anche che sono già state aperte le pagine Amazon relative ad alcuni dei portatili da gaming annunciati durante il CES 2021. Di seguito potete trovare tutti i link del caso.

MSI: laptop con GPU NVIDIA RTX serie 30 su Amazon

MSI GP76 Leopard 10UG-219IT RTX 3070 Max-Q : 2149 euro;

: 2149 euro; MSI GE76 Raider 10UG-086IT RTX 3070 Max-Q : 2999 euro;

: 2999 euro; MSI GS66 Stealth 10UG-078IT RTX 3070 Max-Q: 2899 euro.

Ci siamo limitati a citare i modelli che dispongono già di una pagina su Amazon Italia, ma in realtà MSI ha lanciato anche altri portatili da gaming con CPU NVIDIA RTX serie 30. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di MSI, in cui sono presenti anche delle pagine di approfondimento dei singoli modelli, nonché dei link diretti ai rivenditori presenti sul suolo italiano.

In ogni caso, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un portatile che disponga delle ultime novità in casa NVIDIA.