MSI si aggiudica il prestigioso COMPUTEX d&i AWARDS 2018

Milano, 31 Maggio 2018 - MSI annuncia che la propria serie di PC all-in-one PRO 24X è stata premiata con il Computex d&i Awards 2018.

Il prestigioso riconoscimento assegnato dal Taiwan External Trade and Development Council (TAITRA) e dall'International Forum Design (iF) è andato alla serie di PC all-in-one PRO 24X in virtù degli elevati livelli d'innovatività che la caratterizzano e al suo esclusivo design.

Caratterizzata da un display da 23,8" di tipo IPS, con una cornice di soli 2,2 mm e uno spessore di appena 6,5 mm, questa serie di all-in-one colpisce già dal primo sguardo per il suo elegante design, ulteriormente impreziosito dalla scocca posteriore in metallo spazzolato.

Una particolare attenzione è stata dedicata da MSI anche alla semplificazione delle procedure di manutenzione e aggiornamento delle unità storage da 2,5" che, grazie all'esclusivo Easy Maintenance Design, sono state rese particolarmente agevoli.

Sul fronte della connettività la serie PRO 24X mette a disposizione una doppia LAN, mentre i processori Intel® Core™ i3 e la tecnologia Intel Optane™ assicurano un'impareggiabile combinazione di elevata banda passante, basse latenze, elevata qualità di servizio e affidabilità. Il supporto alle unità SSD NVMe PCIe M.2, infine, garantisce la possibilità di velocizzare ulteriormente le tempistiche di avvio del sistema e delle applicazioni.

L'innovativo all-in-one PRO 24X, insieme a numerose altre novità, sarà in mostra presso l'area espositiva di MSI a COMPUTEX 2018 (stand L0818 Hall 1, 4 piano, Taipei Nangang Exhibition Center), che si terrà dal 5 al 9 Giugno a Taipei, Taiwan.